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В Индии рекордная жара, в столице температура воздуха достигла почти 50°С

01 мая 2022 10:25
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Новости Индии. Рекордная жара установилась в Индии. В Нью-Дели воздух раскалился почти до 50 °С. Жители разными способами пытаются найти спасение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии рекордная жара, в столице температура воздуха достигла почти 50°С-1

Рекомендация врачей и синоптиков не выходить днем из дома для индийцев оказалась неэффективной. На радость торговцам, люди решили бороться со зноем холодными напитками. Их продажи выросли в сотни раз. Кто-то, подумав, что жару победить нельзя, просто решил ее игнорировать, гордо покрыв голову платком. Но большинство устремилось за город, чтобы окунуться в прохладу водоемов и водопадов. Другие воспользовались фонтанами. Синоптики говорят, что жара продержится как минимум до середины следующей недели.  

# Погода # Фотофакт

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