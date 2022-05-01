В Индии рекордная жара, в столице температура воздуха достигла почти 50°С

Рекомендация врачей и синоптиков не выходить днем из дома для индийцев оказалась неэффективной. На радость торговцам, люди решили бороться со зноем холодными напитками. Их продажи выросли в сотни раз. Кто-то, подумав, что жару победить нельзя, просто решил ее игнорировать, гордо покрыв голову платком. Но большинство устремилось за город, чтобы окунуться в прохладу водоемов и водопадов. Другие воспользовались фонтанами. Синоптики говорят, что жара продержится как минимум до середины следующей недели.