Политолог: «Содержание Украины Западу обходится не так уж и дорого»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Ну а сейчас поговорим о ситуации в Европе, которую особенно болезненно затронули экономические последствия войны. Кирилл, я знаю, вы долгое время проживали в Европе после февраля 2022 года. Зима действительно выдалась теплее тех прогнозов, которые мы слышали из уст экспертов и синоптиков. Но все-таки какая температура сегодня в европейском обществе? Пока, по ряду прогнозов, особо ярко протестные настроения себя не проявляют. Почему, на ваш взгляд?

Кирилл Молчанов, директор института изучения последствий войны в Украине:

Эти протестные настроения проходят, просто нет желания у провластных медиа их показывать. То есть в Германии несколько раз в месяц проходят и антиправительственные демонстрации, я во многих сам участвовал, и антивоенные демонстрации с призывом перестать поставлять оружие в Украину, чтобы усадить ее за стол переговоров. То же самое происходит в Италии, где победила ультраправая партия с премьером Мелони. Такие акции проходят. Во Франции были, стандартные «желтые жилеты» в ноябре выступали с требованиями снизить налоги и тарифы. Потому что, например, в Германии, где я долгое время находился, в среднем с 1 января киловатт электроэнергии с 30 центов подорожал практически до 90. То есть в три раза. Такая же ситуация в Италии, во Франции. И все это исключительно из-за того, что правительство этих стран, ввиду абсолютно близорукой санкционной политики, сами отказались от дешевых энергоресурсов из Российской Федерации.

Поэтому я выскажу мысль, что непосредственно содержание Украины Западу обходится не так уж и дорого. Суммарно Евросоюз и США потратили на Украину 35 миллиардов (именно денег), чтобы как-то поддержать ее экономку, выплачивать пенсии, зарплаты военным и так далее. А вот санкции, которые они ввели против России, намного больше ударили по экономике Евросоюза. Те же крупные заводы, как Volkswagen, Siemens, уже начинают выносить свои производства за океан, потому что там намного дешевле энергоресурсы. И это в долгосрочной перспективе приведет к тому, что экономика Евросоюза будет полностью принесена в жертву из-за конфликта в Украине, чем воспользуются, по сути, их старшие партнеры в Вашингтоне.

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