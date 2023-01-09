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Очередной шторм обрушился на Калифорнию

09 января 2023 08:36
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Новости США. Один человек погиб при новом шторме, который обрушился на Калифорнию. Сильные ливни и ветры оставили без электричества около 700 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной шторм обрушился на Калифорнию-1

Десятки поваленных деревьев завалили дороги и повредили припаркованные машины. 13 тысяч местных жителей получили предупреждение о возможной эвакуации из-за наводнений. В штате повышен уровень погодной опасности, так как синоптики ожидают нового удара стихии. Всего с начала года от непогоды в Калифорнии погибли уже шесть человек.

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# Погода # Новости США # Фотофакт

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