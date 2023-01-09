Однополые браки в Украине. До чего может довести погоня за толерантностью?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине:

Боррель уже неоднократно озвучил, что мы – это райский сад, а есть джунгли – вся остальная мировая периферия. Эту идею они уже выдвинули, она не сильно отличается от идеи золотого миллиарда, просто так приукрасили. Это во-первых, во-вторых, если брать какой-то идеологический стержень, это все эти так называемые неолиберальные идеи, которые идут вразрез с традиционными, консервативными, семейными ценностями. По сути, та же Демократическая партия США это такие леволибералы в чистом виде, такая же повестка и в Западной Европе. Думаю, они и дальше будут пытаться на глобальном уровне ее продвигать. И страны, которые попадают в их зависимость, тоже вынуждены разделять эти ценности. Украина уже ратифицировала Стамбульскую конвенцию, думаю, скоро будут юридически принуждать парламент проголосовать за разрешение однополых браков.

Надежда Сасс, СТВ:

В Украине присутствуют LGBTQ-войска. И тем самым очень привлекают западные элиты подобные новшества.