В Китае встретили Новый год – впервые с начала пандемии массовые гуляния не отменили

Новости Китая. Белорусы уже вошли в рабочий ритм после зимних праздников, а вот в Китае только встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его символом стал Черный Водяной Кролик, который сулит спокойствие и стабильность.

Накануне праздника китайцы тщательно убираются в своих домах, чтобы вымести все беды и несчастья. После чего украшают дома и квартиры узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями. Обязательным атрибутом праздника являются и красные фонари. Их развешивают по всему городу. К слову, в этот раз праздник жители Поднебесной отмечают с особым размахом. Ведь последние три года массовые гуляния отменяли из-за пандемии.