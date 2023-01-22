В Китае встретили Новый год – впервые с начала пандемии массовые гуляния не отменили

Новости Китая. Белорусы уже вошли в рабочий ритм после зимних праздников, а вот в Китае только встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его символом стал Черный Водяной Кролик, который сулит спокойствие и стабильность.
Новости Китая. Белорусы уже вошли в рабочий ритм после зимних праздников, а вот в Китае только встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его символом стал Черный Водяной Кролик, который сулит спокойствие и стабильность.
Накануне праздника китайцы тщательно убираются в своих домах, чтобы вымести все беды и несчастья. После чего украшают дома и квартиры узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями. Обязательным атрибутом праздника являются и красные фонари. Их развешивают по всему городу. К слову, в этот раз праздник жители Поднебесной отмечают с особым размахом. Ведь последние три года массовые гуляния отменяли из-за пандемии.
Самым масштабным мероприятием по традиции стал гала-концерт. Тема шоу – «Новая эра процветания, лучшая жизнь с каждым днем». Китайский Новый год, или Праздник весны, отмечают жители Вьетнама, Сингапура, Южной Кореи и других государств Азии. Ему уже более 4 000 лет.
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