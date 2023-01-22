Акция протеста прошла в Мадриде – люди призывали к отставке правительства

Новости Испании. Многотысячная акция протеста прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди призывали к отставке правительства во главе с премьер-министром.

Причиной недовольства стала экономическая ситуация в стране. Многие испанцы сомневаются в том, что власти смогут уберечь королевство от кризиса, роста цен на энергию и продукты питания.

По официальным данным, в демонстрации приняли участие около 30 тысяч человек. При этом сами организаторы заявляют, что активистов было гораздо больше. По их подсчетам, на улицы столицы вышли 700 тысяч недовольных граждан.