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Акция протеста прошла в Мадриде – люди призывали к отставке правительства

22 января 2023 10:27
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Новости Испании. Многотысячная акция протеста прошла в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди призывали к отставке правительства во главе с премьер-министром.  

Акция протеста прошла в Мадриде – люди призывали к отставке правительства-1

Причиной недовольства стала экономическая ситуация в стране. Многие испанцы сомневаются в том, что власти смогут уберечь королевство от кризиса, роста цен на энергию и продукты питания.  

Акция протеста прошла в Мадриде – люди призывали к отставке правительства-4

По официальным данным, в демонстрации приняли участие около 30 тысяч человек. При этом сами организаторы заявляют, что активистов было гораздо больше. По их подсчетам, на улицы столицы вышли 700 тысяч недовольных граждан.  

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# Протесты # Педро Санчес # Новости Испании # Фотофакт

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