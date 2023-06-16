Столтенберг заявил, что лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в Альянс на июльском саммите

Лидеры НАТО на заседании в Вильнюсе, которое пройдет в июле текущего года, не намерены приглашать Украину в Альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Лидеры стран НАТО планируют рассмотреть дальнейшие шаги по усилению взаимоотношений с Киевом. По мнению Столтенберга, участники встречи на высшем уровне не станут обсуждать вопрос о включении Украины в Североатлантический альянс, а займутся выработкой совместного решения о том, как сблизить украинскую сторону с НАТО.