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Столтенберг заявил, что лидеры НАТО не намерены приглашать Украину в Альянс на июльском саммите

16 июня 2023 14:26
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Лидеры НАТО на заседании в Вильнюсе, которое пройдет в июле текущего года, не намерены приглашать Украину в Альянс. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Лидеры стран НАТО планируют рассмотреть дальнейшие шаги по усилению взаимоотношений с Киевом. По мнению Столтенберга, участники встречи на высшем уровне не станут обсуждать вопрос о включении Украины в Североатлантический альянс, а займутся выработкой совместного решения о том, как сблизить украинскую сторону с НАТО.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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