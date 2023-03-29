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«Когда стреляют, они даже не обращают внимания». Вдова и мать 8 детей рассказала, как малыши привыкли к бомбёжкам

29 марта 2023 13:32
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Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Каково вам как маме? Вы же, наверное, с одной стороны, пытаетесь их оградить? А с другой стороны, как оградить?

«Ситуация может меняться раз в сутки, может раз в час». Глава администрации Горловки о жизни в городе под обстрелами – подробности.

«Когда стреляют, они даже не обращают внимания». Вдова и мать 8 детей рассказала, как малыши привыкли к бомбёжкам-1

Вдова погибшего офицера, мать восьмерых детей:
Очень тяжело. Когда просто стреляют, они даже не обращают внимания. Максимка в том году испугался. Мы когда приехали только из Белгорода, самолет летел, а они только вышли на площадку. Они так бежали, испугались. Месяца четыре он так боялся! Просто малейшего выстрела.

«Когда стреляют, они даже не обращают внимания». Вдова и мать 8 детей рассказала, как малыши привыкли к бомбёжкам-4

Соседи и я с ним разговаривали, общались. И мы его немножечко вывели из того стресса, который у него был. Какой-то взрыв – он хватался за ушки, закрывал и орал не своим голосом. Так кричал! Мы все боялись.

Подробности в видеоматериале

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# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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