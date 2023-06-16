Война была начата в 2014 году киевским режимом при поддержке союзников на Западе. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Но почему-то об этом никто на Западе не говорит, отметил президент РФ. Авиация, танки, артиллерия были применены на северо-западе Донбасса. Это война, которая шла девять лет, сказал Путин.

По его словам, отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Российскую Федерацию начать специальную военную операцию. Такой шаг был предпринят, чтобы прекратить агрессию со стороны киевского режима.

В Российской Федерации знают, как и по какой причине все началось, отметил Путин. Так называемые партнеры России публично пошли в отказ урегулировать этот конфликт мирными способами. Это вынудило Москву использовать ВС РФ, чтобы прекратить эту войну. По словам российского лидера, не Россия обманывала своих партнеров, а они, когда подписывали Минские соглашения, заранее не собираясь их выполнять. И украинские власти, и европейцы потом публично в этом признались, обратил внимание президент РФ.

Исходя из ситуации, Москва была вынуждена использовать силы российских военных, признать независимость, а потом в ответ на просьбу Донецкой и Луганской Республик присоединить их к Российской Федерации. Далее Республикам была оказана военная поддержка в стремлении прекратить это вооруженное противостояние, подытожил Путин.