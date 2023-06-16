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Делегация из Африки прибыла в Киев с миротворческой миссией

16 июня 2023 14:06
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Африканская делегация прибыла с миротворческой миссией в Киев, где встретится с президентом Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Африки прибыла в Киев с миротворческой миссией-1

Лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта предпримут попытку определить рамки мирного завершения украинского кризиса. Он подразумевает несколько шагов, в том числе ослабление санкций. После посещения Киева делегация отправится в Россию. На субботу, 17 июня, запланирована встреча с президентом Путиным на полях Петербургского международного экономического форума.

Делегация из Африки прибыла в Киев с миротворческой миссией-4

Как известно, продолжающийся украинский конфликт и санкции, наложенные на Россию, которая является важным торговым партнером Африканского континента, оказывают негативное влияние на экономику региона.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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