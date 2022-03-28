Новости США. Рейтинг Байдена вновь побил антирекорд, упав до 40 %. Это самый низкий показатель за время его президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 % американцев считают, что глава Белого дома не справляется со своей работой. 63 % респондентов уверены, что он абсолютно некомпетентен в области экономики, из-за чего, по их мнению, в стране начинается долгосрочный спад, а вместе с тем и быстрый темп инфляции. Высказались граждане и о внешней политики, которую проводит администрация Байдена. 44 % опрошенных признали действия неэффективными.

Большой удар по имиджу американского лидера наносят и его нелепые оговорки при публичных выступлениях и заявлениях для прессы. В частности, в разговоре с американскими сенаторами Байден назвал украинцев иранцами. А в своей недавней речи в Варшаве запутался в географии, назвав Мариуполь Метрополем. Кроме того, Байден сообщил, что он лично вел переговоры с Косыгиным.