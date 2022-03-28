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ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов

28 марта 2022 10:07
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В Турции сообщили, что в Черном море у границы с Болгарией обнаружена еще одна морская мина. Нейтрализацией опасной находки занималось спецподразделение турецкой армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов-1

В конце прошлой недели в Босфорском проливе был найден такой же боеприпас. Из-за этого там было временно закрыто движение судов. Как заявила ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили более 400 мин недалеко от черноморских портов. Некоторые из них могли сорваться и дрейфовать вдоль побережья причерноморских государств.

# Международная политика # Фотофакт

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