ФСБ России: украинские военные установили более 400 мин недалеко от черноморских портов

В Турции сообщили, что в Черном море у границы с Болгарией обнаружена еще одна морская мина. Нейтрализацией опасной находки занималось спецподразделение турецкой армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце прошлой недели в Босфорском проливе был найден такой же боеприпас. Из-за этого там было временно закрыто движение судов. Как заявила ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили более 400 мин недалеко от черноморских портов. Некоторые из них могли сорваться и дрейфовать вдоль побережья причерноморских государств.