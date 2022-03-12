Почти 70% территории Луганской области находится под контролем российской армии и ЛНР
Новости из зоны проведения спецоперации России в Украине. За минувшие сутки, 11 марта, на территории ДНР было зафиксировано более 30 обстрелов со стороны украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате повреждены поликлиника и дом-интернат. Имеются ли пострадавшие, пока не известно. За сутки ВСУ применили почти 500 единиц боеприпасов. А из-за многочисленных обстрелов более 1 500 человек в ДНР остались без энергоснабжения.
Бои идут и на территории ЛНР. Как заявили местные власти, уже почти 70 % территории Луганской области находится под контролем. Во многих городах Украины минувшей ночью, да и этим утром была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы. Речь идет о более чем 25 городах, включая Киев и Львов. Российская армия продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Солдаты раздают еду, питьевую воду, медикаменты и теплую одежду.
Большое спасибо всем жителям России, каждому отдельно. Благодарю всех. Кланяюсь в ноги. Просто большая-большая помощь и радость, что нас кто-то поддерживает, понимаете?
Мирным жителям из зоны конфликта помогает эвакуироваться российская армия. За последние сутки по гуманитарным коридорам из Мариуполя и других населенных пунктов смогли выйти более 200 человек, включая детей. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи.