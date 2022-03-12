Почти 70% территории Луганской области находится под контролем российской армии и ЛНР

Новости из зоны проведения спецоперации России в Украине. За минувшие сутки, 11 марта, на территории ДНР было зафиксировано более 30 обстрелов со стороны украинской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате повреждены поликлиника и дом-интернат. Имеются ли пострадавшие, пока не известно. За сутки ВСУ применили почти 500 единиц боеприпасов. А из-за многочисленных обстрелов более 1 500 человек в ДНР остались без энергоснабжения.