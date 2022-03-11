Конашенков: «За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито 3 украинских вертолёта»

Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе шесть пунктов управления узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.
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