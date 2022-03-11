«Если есть люди, которые хотят». Привлечёт ли Россия добровольцев к спецоперации в Украине?

Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Сергея Шуманского.

Минобороны России накануне выдвинуло непопулярное, но очень своевременное предложение – передать на вооружение ДНР и ЛНР средства ПВО, включая ПЗРК. Туда же пойдут и все трофейные «Джавелины» и NLAW, которые Запад активно поставляет националистам. Чтобы, как заявлял Зеленский, «бить врага его же оружием». Более того, российское руководство рассматривает вопрос привлечения добровольцев для участия в спецоперации. По словам министра обороны России, уже около 16 тысяч человек подали заявки. Самое большое количество из стран Ближнего Востока.

Владимир Путин, президент России:

Если есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

Между тем лидеры Евросоюза так и не предоставили Украине статуса кандидата на вступление в состав сообщества. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, на рассмотрение Брюсселем заявки Киева на членство в ЕС уйдут месяцы и даже годы. А это явно не входило в планы Зеленского. Видимо, окончательно разуверив своих западных партнеров, президент Украины в очередной раз обиженно заявил, что подобные решения – это не то, чего ожидают в Киеве.