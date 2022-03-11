«Если есть люди, которые хотят». Привлечёт ли Россия добровольцев к спецоперации в Украине?
Ситуация в Украине продолжает обрастать мифами. В деструктивных интернет-источниках появляются различного рода провокации. Очередной фейк о том, что якобы российские самолеты с территории Украины нанесли или собираются нанести удары по белорусским населенным пунктам, чтобы таким образом втянуть нашу страну в военный конфликт. Конечно, провокация Киева в очередной раз не удалась. Все это лишь подтверждает полное отчаяние украинских властей и безысходность сопротивления националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности у Сергея Шуманского.
Минобороны России накануне выдвинуло непопулярное, но очень своевременное предложение – передать на вооружение ДНР и ЛНР средства ПВО, включая ПЗРК. Туда же пойдут и все трофейные «Джавелины» и NLAW, которые Запад активно поставляет националистам. Чтобы, как заявлял Зеленский, «бить врага его же оружием». Более того, российское руководство рассматривает вопрос привлечения добровольцев для участия в спецоперации. По словам министра обороны России, уже около 16 тысяч человек подали заявки. Самое большое количество из стран Ближнего Востока.
Владимир Путин, президент России:
Если есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик.
Между тем лидеры Евросоюза так и не предоставили Украине статуса кандидата на вступление в состав сообщества. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, на рассмотрение Брюсселем заявки Киева на членство в ЕС уйдут месяцы и даже годы. А это явно не входило в планы Зеленского. Видимо, окончательно разуверив своих западных партнеров, президент Украины в очередной раз обиженно заявил, что подобные решения – это не то, чего ожидают в Киеве.
Разбрасываясь словами, обиженный Зеленский начал угрожать и российским военным. Мол, скоро они могут получить такой «ответ мира», что «им самим понадобятся гуманитарные коридоры». Впрочем, Россия уже давно привыкла к подобным не то громким заявлениям, не то неудачным шуткам бывшего комика. Москва четко и ясно сформулировала и передала свои требования Украине, и они наверняка уже известны и Вашингтону, и Брюсселю. Которые, к слову, не спешат ввязываться в украинские события напрямую. Более того, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членство в НАТО. Там прекрасно понимают, чем может закончиться эскалация конфликта. Остается надеяться на то, что в ближайшее время осознание придет и к президенту Украины. Ведь, судя по всему, сегодня он один не хочет остановить кровопролитие в своей стране.
Конашенков: «За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито 3 украинских вертолета» – подробнее здесь.