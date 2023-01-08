Почему Украина отказалась от рождественского перемирия?
Новости Украины. Чуда не случилось. На неделе Украина отказалась от рождественского перемирия. Несмотря на сообщения официальных российских источников о прекращении огня, Киев продолжил обстрелы освобожденных территорий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже очевидно, что практических результатов перемирие не даст. Скорее, Россия показала верующим Украинской православной церкви, что готова соблюдать христианские традиции и не стрелять в праздник.
Все это происходит на фоне захвата церковного имущества, где православных священников прямо называют сепаратистами. Накануне Рождества СБУ провела обыски в ключевых объектах четырех епархий, где, как сообщалось, была обнаружена «прокремлевская литература», листовки Медведчука и российская символика. На основании аналогичных «доказательств» против священников заведено более 50 уголовных дел за государственную измену. То есть в Украине последовательно уничтожаются любые социальные группы, которые могли бы, по мнению Зеленского и его советников, поддержать Россию. Теперь очередь дошла до верующих, и все это делается в подчеркнуто циничной форме, на православные праздники.
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Что касается перемирия на фронте, то поскольку предложение официально исходило от Патриарха Московского Кирилла, для украинского руководства принять его означало бы признать лидерство московского патриархата, чего они сделать не могут. Еще при Порошенко, чтобы ограничить влияние на православных верующих, в Украине специально была создана раскольническая автокефальная церковь с руководством в Стамбуле. Теперь это просто доводят до логического завершения, пользуясь боевыми действиями как предлогом.
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