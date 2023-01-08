Почему Украина отказалась от рождественского перемирия?

Новости Украины. Чуда не случилось. На неделе Украина отказалась от рождественского перемирия. Несмотря на сообщения официальных российских источников о прекращении огня, Киев продолжил обстрелы освобожденных территорий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже очевидно, что практических результатов перемирие не даст. Скорее, Россия показала верующим Украинской православной церкви, что готова соблюдать христианские традиции и не стрелять в праздник.

Все это происходит на фоне захвата церковного имущества, где православных священников прямо называют сепаратистами. Накануне Рождества СБУ провела обыски в ключевых объектах четырех епархий, где, как сообщалось, была обнаружена «прокремлевская литература», листовки Медведчука и российская символика. На основании аналогичных «доказательств» против священников заведено более 50 уголовных дел за государственную измену. То есть в Украине последовательно уничтожаются любые социальные группы, которые могли бы, по мнению Зеленского и его советников, поддержать Россию. Теперь очередь дошла до верующих, и все это делается в подчеркнуто циничной форме, на православные праздники. О ценностях, политике и есть ли в ней место религии. Интервью с протоиереем Федором Повным читайте здесь.