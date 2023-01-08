О ценностях, политике и есть ли в ней место религии. Интервью с протоиереем Фёдором Повным

Новости Беларуси. О христианских ценностях, их современной трансформации, а еще о политике и есть ли в ней место религии. Интервью с протоиереем Федором Повным в программе «Неделя» на СТВ. Мы встретились в Храме в честь Всех Святых, где он служит настоятелем. Это уникальное место. Таких вы не увидите больше нигде в мире. И вот под сводами единственного в Беларуси шатрового храма мы обсуждали, что происходит в Украине и Прибалтике, как сохранить мир на белорусской земле. А после испытали на себе всю силу и мощь звучания 5-тонного колокола.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы встречаемся с отцом Федором в сочельник. В это время в храме царит особая атмосфера. В воздухе буквально витает дух Рождества. Вот прямо в коридоре распеваются хористы из Москвы.

А это школьники из Бреста. Приехали на экскурсию в уникальный храм. А мы тем временем направляемся в Белый зал, где происходят важнейшие события в жизни прихода. Здесь же говорим и про значение самого светлого православного праздника.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:

Христос родился – Бог воплотился. В эти святочные дни я желаю всем искать Бога и пожинать мир, искать истину и находить милость, как и было заповедано много тысяч лет назад. Как предсказано в одном из псалмов. Господь скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они в безрассудство. Близко спасение, милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И господь даст благо, и земля даст плод. Поэтому всем нам желаю приносить плод жизни, следовать правде, и будет нам мир. Ольга Коршун, СТВ:

Всехсвяткая церковь – уникальное место. Это единственный в стране храм-мемориал, храм-памятник, в крипе которого захоронены останки неизвестных солдат, погибших в трех войнах: Отечественной 1812 года, Первой и Второй мировой. В этих стенах говорим и о судьбе Украины, которая сегодня потеряла мир, в том числе и межконфессиональный. События в Украине многое проявили. Идет не только сложная военная, но и межконфессиональная обстановка. Хотя казалось бы. Нападки на православных священнослужителей происходят очень часто. Закрыта даже Киево-Печерская лавра, там прошли обыски. Без боли смотреть на притеснение православных Украинской православной церкви невозможно. Сегодня лавра топчется ногами раскольников Протоиерей Федор Повный:

Без боли смотреть на притеснение православных Украинской православной церкви невозможно. Лавра – сокровищница православия, мать всех обителей, была колыбелью белорусских епископов на протяжении многих веков. И сегодня лавра топчется ногами раскольников. Мы слышим о физических расправах, о моральных издевательствах над священниками и прихожанами Украинской православной церкви. И это не может не вызывать скорбь, не заставить еще более усердно молиться. В то же время подобное в истории было и вновь повторяется. Некогда Преподобный Лаврентий Черниговский предвидел такой ход событий и дал наставление христианам: всему, что происходит, надлежит быть, и не нужно бояться, зато все мы прозрели от иллюзий и получили стимул с еще большей горячностью сердца молить Господа о мире на нашей белорусской земле. О мире, который созидает каждый из нас верностью матери-церкви, хранением истины, служением ей. Готовностью ее защищать даже до смерти, а не менять в угоду времени или человеческим страстям.

Ольга Коршун:

Но политики сегодня бесцеремонно вмешиваются в религию. Об автокефалии заявляют в Литве, Латвии и Эстонии. Причем инициатива об отделении исходит не от священнослужителей, а от чиновников, которые превращают церковь в настоящий элемент гибридной войны. Протоиерей Федор Повный:

Происходящие процессы за рубежом можно расценивать как безрассудные игры разума. В своем роде это признание силы церкви. Ибо если политики запрещают быть в лоне матери-церкви, то боятся ее влияния на людей. Царство, разделившееся само в себе, не устоит. И это слова не о православной церкви, которая принудительно разделяется. Она как раз устоит в любом виде, в любом количестве верующих, если останется верна Христу и истине. Речь идет о тех государствах, которые ведут внутреннюю политику отделения и разделения. Что будет с человеком, который нарочно отделяет свою совесть от голоса Бога? Он впадет в грех. А любой грех убивает и разлагает. Что будет с государствами, которые перекрывают источник благодати внутри себя, нетрудно представить. Лишенные чистой воды люди будут умирать от жажды и болезни, лишенные благодати люди теряют дух. Дух называют подателем жизни, то есть когда его нет – нет жизни. Люди становится тенями, государство теней – это древнегреческая картина ада. Кроме того, эти процессы помогают в очередной раз убедиться, что для нас лучше родины, лучше Беларуси нет места на земле. «Душа никуда не исчезает, она здесь, сейчас и сегодня с нами» Ольга Коршун:

Мы продолжаем разговор уже в крипте. Аналогов этому месту нет нигде в мире. Здесь в хрустальных емкостях собрана земля с полей всех крупных сражений, где во имя мира проливалась кровь белорусов. В нашей стране уже много лет царит мир и стабильность. Но как сохранить это хрупкое равновесие? Отец Федор погружается в долгие раздумья. Не потому, что вопрос поставил его в тупик, здесь, в крипте, уж слишком осязаемыми становятся события минувших лет.

Протоиерей Федор Повный:

Я бы сказал так: в церкви нет никаких духовных мероприятий. Всякая жизнь в духе есть духовное событие, величайшие из которых повторяются из года в год: Рождество Христово, Воскресение Христово. Все церковные праздники опираются на главные моменты жизни Иисуса Христа, Божией Матери. Поэтому они всегда значимы. Сама крипта – это не просто сакральное место. Это место, где мы соприкасаемся с историей Беларуси на протяжении тысячелетий. Душа никуда не исчезает, она здесь, сейчас и сегодня с нами. И здесь миллионы человеческих душ. Можем ли мы быть предателями нашей истории, можем ли мы быть предателями того, ради чего они отдали самое дорого, что даровано им Богом – жизнь? «Все будет хорошо и все вернется» Ольга Коршун:

Мы еще долго говорим о том, что ждем нас впереди, что мы испытываем колоссальное давление: санкции, пандемия, атаки фейками и подрыв устоев. Устоять перед этим сложно даже священникам, не то что простому человеку, но все будет хорошо, уверен отец Федор.

Протоиерей Федор Повный:

Международный молодежный форум «Молодежь Европы». Смотрите, сколько детей. Корабль мира, украинский в том числе. Ольга Коршун:

Когда-то мы были действительно одной семьей. Протоиерей Федор Повный:

Представляете, как это было, ковчег мира. Но все будет хорошо, все вернется.

Ольга Коршун:

Мощный посыл несет и колокольный звон. Многие верят, что он исцеляет и придает сил. Протоиерей Федор Повный:

Все болезнетворные бактерии уничтожаются. Ольга Коршун:

5-тонный колокол, конечно, впечатляет. Его подарил храму Президент. Всего же в бронзовом ансамбле 16 исполнителей. И у каждого, как, впрочем, и у человека, свое предназначение и своя цель.