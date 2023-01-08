Инфляция в Европе. Почему 2023-й уже рискует побить все рекорды?

Аналитики напоминают, что в 2022-м самым инфляционным регионам мира стала Европа, где больше половины стран в середине осени столкнулись с ускорением роста цен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самой высокой годовая инфляция была в Молдове – больше 33 %. А быстрее всего в Европе осенью цены росли в Италии (на 3 процентных пункта: с 8,9 % до 11,9 %). На втором месте – Украина. Здесь цены в годовом выражении увеличились на почти на 27 % (26,6 % в октябре против 24,6 % в сентябре). Тройку лидеров замыкает Северная Македония с ускорением инфляции на 1,1 процентного пункта, до 19,8 %. В еще пяти странах в октябре (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Ирландия и Сербия) цены увеличились сразу на процентный пункт. 2023-й рискует побить инфляционные рекорды.

Жителей Польши предупреждают о резком скачке цен на продукты питания. Это произойдет из-за роста стоимости тарифов на электроэнергию. Существенно вырастет стоимость мяса, молочных продуктов и овощей. Подорожает и хлеб. По данным главного статистического управления Польши, в 2022 году средний рост цен на продукты питания составил 4 % и увеличился с 22 % до 26 %. Немцы боятся остаться в этом году без медицинской помощи. По данным ассоциации больниц Германии, только 6 % клиник в стране оценивают свое финансовое положение как хорошее и всего 20 % ожидают положительных итогов в 2023-м. Медучреждения оказались буквально на грани банкротства из-за недостатка государственного финансирования. Тех денег, которые клиники получали, чтобы выжить в нынешних условиях уже недостаточно. Но эксперты опасаются, что бедственное положение больниц так и останется в Германии на втором плане.