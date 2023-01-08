Принца Гарри вычеркнули из списка приглашённых на церемонию коронации Карла III

Новости Великобритании. Скандал в королевской семье набирает обороты. После публикации некоторых отрывков из мемуаров принца Гарри его вычеркнули из сценария коронации Карла III. Таким образом он официально лишен роли в церемонии, что противоречит всем традициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо Гарри присутствовать будет лишь один Уильям, который, как пишут местные СМИ, также не рад откровениям младшего брата. Напомним, ранее были обнародованы некоторые отрывки из мемуаров Гарри. Начиная от интимной жизни принца и употреблением наркотиков в школе и заканчивая его службой в Афганистане и убийством десятка талибов.