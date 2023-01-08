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Принца Гарри вычеркнули из списка приглашённых на церемонию коронации Карла III

08 января 2023 13:24
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Новости Великобритании. Скандал в королевской семье набирает обороты. После публикации некоторых отрывков из мемуаров принца Гарри его вычеркнули из сценария коронации Карла III. Таким образом он официально лишен роли в церемонии, что противоречит всем традициям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Принца Гарри вычеркнули из списка приглашённых на церемонию коронации Карла III-1

Вместо Гарри присутствовать будет лишь один Уильям, который, как пишут местные СМИ, также не рад откровениям младшего брата. Напомним, ранее были обнародованы некоторые отрывки из мемуаров Гарри. Начиная от интимной жизни принца и употреблением наркотиков в школе и заканчивая его службой в Афганистане и убийством десятка талибов.  

Принца Гарри вычеркнули из списка приглашённых на церемонию коронации Карла III-4

Однако самый сенсационный момент мемуаров связан с рукоприкладством принца Уильяма и его оскорблениями в адрес Меган Маркл. Название книги «Запасной» также не случайно. Как утверждает принц Гарри, оно имеет глубокий смысл. Именно это слово якобы произнес его отец, как только он родился.  

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# Королевская семья # Принц Гарри # принц Уильям # Меган Маркл # Принц Чарльз # Новости Великобритании # Фотофакт

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