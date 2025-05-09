Новые факты о том, как кощунственно относятся к исторической памяти у некоторых наших соседей. Глубину морального падения продемонстрировал сегодня мэр литовского Вильнюса. Он опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором глумился над теми, кто празднует День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», – написал столичный градоначальник. Он выложил фото мусорных контейнеров с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии».
Однако несмотря на все попытки принизить значение праздника, миллионы европейцев все равно считают его великим. Сегодня в Берлине у знаменитых Бранденбургских ворот и мемориалов советским воинам прошли многолюдные акции памяти. Для их участников было важно не только вспомнить подвиг героев, но и продемонстрировать решимость в любой момент встать на пути возрождающемуся нацизму.
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