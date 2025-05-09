Мэр Вильнюса выложил пост в соцсети, где глумился над теми, кто празднует День Победы

Новые факты о том, как кощунственно относятся к исторической памяти у некоторых наших соседей. Глубину морального падения продемонстрировал сегодня мэр литовского Вильнюса. Он опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором глумился над теми, кто празднует День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.