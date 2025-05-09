Пенсионерка в Киеве пришла возложить цветы 9 Мая в советской пилотке – её задержала полиция

Новые факты о том, как в кощунственно относятся к исторической памяти у некоторых наших соседей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве около Вечного огня полиция задержала пожилую женщину. Она оказалась виновата только в том, что пришла возложить цветы в советской пилотке. Пенсионерку окружили крепкие правоохранители и потребовали убрать с нее красную звезду. После отказа ее посадили в машину и отвезли в участок полиции для дачи пояснений.

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