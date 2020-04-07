По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов

Новости Франции. Как и в большей части остального мира, время в столице Франции будто остановилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые энтузиасты решили воспользоваться этим исключительным моментом, когда во всем городе почти нет ни людей, ни машин. Они запускают дроны и в режиме онлайн проводят целые экскурсии по пустым улицам французской столицы. Зрелище действительно уникальное.

Даже у самой знаменитой Триумфальной арки – места постоянного дорожного хаоса – впервые стоит тишина.