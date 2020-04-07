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По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов

07 апреля 2020 08:42
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Новости Франции. Как и в большей части остального мира, время в столице Франции будто остановилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов-1

Некоторые энтузиасты решили воспользоваться этим исключительным моментом, когда во всем городе почти нет ни людей, ни машин. Они запускают дроны и в режиме онлайн проводят целые экскурсии по пустым улицам французской столицы. Зрелище действительно уникальное.

По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов-4

Даже у самой знаменитой Триумфальной арки – места постоянного дорожного хаоса – впервые стоит тишина.

По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов-7

Вокруг Монмартра и его знаменитой базилики не видно ни одного туриста. То же самое касается Эйфелевой башни, одного из самых узнаваемых и посещаемых памятников в мире.

По Парижу проводят экскурсии с помощью дронов-10

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# Коронавирус # Фотофакт

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