Польские фермеры вышли на общенациональную акцию протеста по примеру французов

Польшу продолжает штормить. На общенациональную акцию протеста против проводимой ЕС сельскохозяйственной политики вышли фермеры. Они по примеру французских коллег заблокировали дороги сельхозтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграриям надоели вводимые Евросоюзом правила, которые убивают производство продуктов в Польше, да и в самой Европе, во имя каких-то призрачных целей. При этом польские фермеры продолжают страдать из-за дешевых продуктов питания, беспошлинно ввозимых из Украины. В таких условиях местные хозяйства не выдерживают конкуренции и разоряются. Экосхемы и бюрократические процедуры, навязанные Брюсселем, делают аграрный бизнес в Польше экономически невыгодным.