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Польские фермеры вышли на общенациональную акцию протеста по примеру французов

24 января 2024 13:59
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Польшу продолжает штормить. На общенациональную акцию протеста против проводимой ЕС сельскохозяйственной политики вышли фермеры. Они по примеру французских коллег заблокировали дороги сельхозтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры вышли на общенациональную акцию протеста по примеру французов-1

Аграриям надоели вводимые Евросоюзом правила, которые убивают производство продуктов в Польше, да и в самой Европе, во имя каких-то призрачных целей. При этом польские фермеры продолжают страдать из-за дешевых продуктов питания, беспошлинно ввозимых из Украины. В таких условиях местные хозяйства не выдерживают конкуренции и разоряются. Экосхемы и бюрократические процедуры, навязанные Брюсселем, делают аграрный бизнес в Польше экономически невыгодным.

Во Франции на фермерских протестах погибла женщина.

# Акции протеста

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