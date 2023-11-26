Так уж совпало, что электоральные кампании во многих странах практически синхронизировались. И некоторые из них буквально встряхивают мировую политическую арену. Еще не отошли от избирательных страстей поляки – проигравшая сторона не хочет отдавать власть, а «ПиС» пытается правдами-неправдами сколотить большинство в свою поддержку, перетягивая отдельных депутатов из других фракций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидер правящей партии Нидерландов выступил за выход из ЕС и против европейской русофобии.

Высокие счета за электроэнергию, снижение экономических показателей, растущая инфляция. Это уже список претензий к властям жителей Молдовы. На этой неделе активизировались местные фермеры, которые выступают против ввоза украинской пшеницы.

Президент страны Майя Санду давно взяла курс на Европу. И в лучших традициях западных коллег решила не обращать внимания на интересы народа. Люди не смогли достучаться до властей с улиц и предприняли попытку высказать свое несогласие с проевропейской политикой цивилизованным образом. Правящая партия Молдовы проиграла местные выборы в 11 крупных городах.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали. Большая часть жителей Молдовы недовольна курсом развития страны. А потому не раз улицы Кишинева и других городов слышали призывы об отставке правительства.