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Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией

26 ноября 2023 17:13
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Так уж совпало, что электоральные кампании во многих странах практически синхронизировались. И некоторые из них буквально встряхивают мировую политическую арену. Еще не отошли от избирательных страстей поляки – проигравшая сторона не хочет отдавать власть, а «ПиС» пытается правдами-неправдами сколотить большинство в свою поддержку, перетягивая отдельных депутатов из других фракций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лидер правящей партии Нидерландов выступил за выход из ЕС и против европейской русофобии.

Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией-1

Высокие счета за электроэнергию, снижение экономических показателей, растущая инфляция. Это уже список претензий к властям жителей Молдовы. На этой неделе активизировались местные фермеры, которые выступают против ввоза украинской пшеницы.

Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией-4

Президент страны Майя Санду давно взяла курс на Европу. И в лучших традициях западных коллег решила не обращать внимания на интересы народа. Люди не смогли достучаться до властей с улиц и предприняли попытку высказать свое несогласие с проевропейской политикой цивилизованным образом. Правящая партия Молдовы проиграла местные выборы в 11 крупных городах.

Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией-7

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:
Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали.

Большая часть жителей Молдовы недовольна курсом развития страны. А потому не раз улицы Кишинева и других городов слышали призывы об отставке правительства.

Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией-10

Майя Санду, президент Молдовы:
Скорость и единство – это не просто стратегический выбор. Это вопрос выживания и возвращения к европейской стабильности.

О какой стабильности речь, уточняют жители. Тарифы на газ выросли в семь раз, на электричество – в четыре. Увеличивается безработица, из-за санкций традиционные рынки сбыта продукции пришлось забыть, новые европейское содружество так и не предоставило. Несмотря на это, свою ЕС-центричную программу госпожа Санду будет представлять и дальше – политик планирует переизбраться в 2024 году.

Зеленский пригласил нового президента Аргентины Милея посетить Украину.

# Международная политика # Майя Санду # Дмитрий Песков # Фотофакт

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