Так уж совпало, что электоральные кампании во многих странах практически синхронизировались. И некоторые из них буквально встряхивают мировую политическую арену. Еще не отошли от избирательных страстей поляки – проигравшая сторона не хочет отдавать власть, а «ПиС» пытается правдами-неправдами сколотить большинство в свою поддержку, перетягивая отдельных депутатов из других фракций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антиукраинские настроения усиливаются и в Нидерландах. Там на неделе прошли парламентские выборы, победу в которых одержала крайне правая Партия свободы. Она займет 37 из 150 мест в национальном парламенте. Программа ее лидера Герта Вилдерса отчасти строилась на евроскептицизме. Политик выступает за выход страны из Евросоюза и восстановление пограничного контроля внутри объединения. Вилдерс также известен во многом своей антимиграционной риторикой. Мол, национальные интересы сегодня куда более важны.

Герт Вилдерс, лидер крайне правой Партии свободы (Нидерланды):

Люди ожидают, что наша программа даст им больше надежды. В результате жесткой политики предоставления убежища и иммиграции люди получат больше денег для оплаты коммунальных услуг и продуктов.

Кроме того, лидер Партии свободы открыто высказывается и против «истерической русофобии» в Европе. Еще одна страна НАТО переходит к России – так с тревогой описали журналисты зафиксированный в бюллетенях выбор европейцев.