Так уж совпало, что электоральные кампании во многих странах практически синхронизировались. И некоторые из них буквально встряхивают мировую политическую арену. Еще не отошли от избирательных страстей поляки – проигравшая сторона не хочет отдавать власть, а «ПиС» пытается правдами-неправдами сколотить большинство в свою поддержку, перетягивая отдельных депутатов из других фракций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А в Аргентине к власти пришел «Президент с бензопилой» – так уже прозвали нового лидера местные жители за чересчур решительные шаги на пути к процветанию страны. Следующий год в плане избирательных гонок тоже будут весьма любопытным. В США предстоит выбрать президента, и эта кампания обещает быть драматичной. Комические оттенки приобретает борьба за симпатии народа в Украине. Пока Зеленский упорно игнорирует сигналы о том, что пора бы действовать по закону и назначить дату выборов, а не пытаться всеми силами сохранить шатающиеся под ним кресло. Изберут и членов парламента Великобритании. На постсоветском пространстве обновится состав Законодательного собрания Грузии, а также определят нового или новую (Санду уже объявила о своем желании вновь примерить на себя полномочия) главу Молдовы. Итоги прошедших политических кампаний подвели наши корреспонденты.

Отказ от песо в пользу доллара, полный разрыв отношений с Китаем и Бразилией, ликвидация сразу четырех министерств и колоссальное снижение всех социальных трат. «Президент с бензопилой», а именно такое прозвище получил Хавьер Милей, вступает в должность с ярким шоу, целым ворохом эксцентричных идей и желанием построить стабильную и процветающую Аргентину. И без радикальных изменений, обещанных крайне правым политиком, хотя бы в экономике страны не обойтись. Аргентина борется с инфляцией в 143 %, в то время как чистые резервы Центрального банка ушли в минус на десяток миллиардов долларов. Личное благосостояние граждан также страдает: практически четыре миллиона человек живут за чертой бедности. Страна, которая безуспешно пытается выйти из затяжного кризиса, проголосовала за перемены. Песков: в Молдове много сторонников развития сотрудничества с Россией. Подробнее.

Хавьер Милей, президент Аргентины:

Я проведу шоковую корректировку и приведу экономику в финансовое равновесие. Поскольку я пообещал не повышать налоги, это означает, что я сделаю это за счет сокращения расходов.