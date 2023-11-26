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Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, на борту было 14 человек

26 ноября 2023 14:22
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Новости Греции. Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 14 человек.

Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, на борту было 14 человек-1

Береговая охрана проводит масштабную поисковую операцию на месте ЧП. Одного из моряков заметили с вертолета. Его подобрали и доставили на берег. Пострадавшего госпитализировали. Согласно данным управляющей компании, корабль перевозил соль из Египта в Стамбул. Среди членов экипажа были граждане Египта, Индии и Сирии.

# Кораблекрушения # Новости Греции # Фотофакт

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