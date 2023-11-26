Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно, на борту было 14 человек

Новости Греции. Около греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 14 человек.

Береговая охрана проводит масштабную поисковую операцию на месте ЧП. Одного из моряков заметили с вертолета. Его подобрали и доставили на берег. Пострадавшего госпитализировали. Согласно данным управляющей компании, корабль перевозил соль из Египта в Стамбул. Среди членов экипажа были граждане Египта, Индии и Сирии.