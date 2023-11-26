Декрет – 3,5 месяца! Бельгийки возмущены тем, что власти буквально заставляют их бросать детей

Новости Бельгии. В Бельгии молодым мамам приходится искать компромисс между сохранением работы и воспитанием ребенка. Причина – в коротких декретных отпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно законодательству, на роды и уход за младенцем женщине отводится 3,5 месяца. После этого можно взять еще месяц «родительского отпуска». Но по истечении этого срока сотрудница обязана вернуться на службу, чтобы ее не уволили. Бельгийки возмущены, что власти буквально заставляют их бросать своих малышей. При этом сотрудникам с диагнозом «выгорел на работе» государство предоставляет на восстановление полгода.