Песков: Шойгу также примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр обороны России Сергей Шойгу будет присутствовать на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отдельной беседы между министрами обороны КНДР И РФ не планируется. В ближайшее время Ким Чен Ын должен прибыть в Россию с официальным визитом и для проведения переговоров на Дальнем Востоке.

Его утренний отъезд в Россию был зафиксирован на фотографиях, которые опубликовало информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Сообщалось, что в 5:15 по московскому времени бронированный поезд пересек мост через реку Раздольную в Приморском крае и направился на север.