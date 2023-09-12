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Песков: Шойгу также примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

12 сентября 2023 12:32
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Министр обороны России Сергей Шойгу будет присутствовать на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отдельной беседы между министрами обороны КНДР И РФ не планируется. В ближайшее время Ким Чен Ын должен прибыть в Россию с официальным визитом и для проведения переговоров на Дальнем Востоке.

Его утренний отъезд в Россию был зафиксирован на фотографиях, которые опубликовало информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Сообщалось, что в 5:15 по московскому времени бронированный поезд пересек мост через реку Раздольную в Приморском крае и направился на север.

# Международная политика # Владимир Путин # Ким Чен Ын # Сергей Шойгу

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