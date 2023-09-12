Песков рассказал о подробностях переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился информацией о грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.

Он не раскрыл дату и конкретное место проведения встречи, но упомянул, что она состоится на Дальнем Востоке. В ходе беседы руководители стран обсудят двустороннее сотрудничество, региональную и международную проблематику.

Пресс-секретарь также уточнил, что состоится разговор один на один и будет дан торжественный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына. Песков добавил, что после окончания переговоров лидеры не будут выходить к журналистам.