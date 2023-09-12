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МИД Финляндии разрешил въезд в страну автомобилям с российскими номерами

12 сентября 2023 12:01
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Финляндия не придерживается рекомендаций ЕС о введении ограничений на въезд на территорию Европы для автомобилей, оформленных в России, сообщает YLE, передает РИА Новости.

Руководитель отдела санкций МИД Финляндии Пиа Сариваара подтвердила, что машины с российскими номерами могут въехать в Финляндию.

Ранее Европейская комиссия разъяснила, что введенные в 2022 году санкции касаются личных транспортных средств с российскими номерами, но не обычных личных вещей, если они не являются предметами роскоши. Контролировать соблюдение запрета каждая европейская страна должна самостоятельно.

# Международная политика

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