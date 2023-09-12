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Новые расходы на коммуналку могут довести немцев до нищеты

12 сентября 2023 10:46
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Новости Германии. Жители Германии вынуждены оплачивать новые инициативы правительства. После долгих дебатов оно приняло новый закон о так называемой строительной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые расходы на коммуналку могут довести немцев до нищеты-1

Согласно ему, во всех домах, где стоят старые системы отопления, они будут заменены новыми, соответствующими экологическим стандартам. Стране эта идея обойдется ни много ни мало в триллион евро. Но подвох заключается в том, что деньги эти будут доставаться не из бюджета, а из карманов простых граждан. Так как дорогостоящая модернизация будет проводиться за их счет. Для немцев это решение стало настоящим шоком. Ведь счета за коммунальные услуги и так заставляют их экономить на всем. Новые расходы могут довести их до нищеты.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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