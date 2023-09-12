Новые расходы на коммуналку могут довести немцев до нищеты

Новости Германии. Жители Германии вынуждены оплачивать новые инициативы правительства. После долгих дебатов оно приняло новый закон о так называемой строительной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Жители Германии вынуждены оплачивать новые инициативы правительства. После долгих дебатов оно приняло новый закон о так называемой строительной энергетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно ему, во всех домах, где стоят старые системы отопления, они будут заменены новыми, соответствующими экологическим стандартам. Стране эта идея обойдется ни много ни мало в триллион евро. Но подвох заключается в том, что деньги эти будут доставаться не из бюджета, а из карманов простых граждан. Так как дорогостоящая модернизация будет проводиться за их счет. Для немцев это решение стало настоящим шоком. Ведь счета за коммунальные услуги и так заставляют их экономить на всем. Новые расходы могут довести их до нищеты.