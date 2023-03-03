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Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось

03 марта 2023 11:49
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Решений о введении военного положения на границе с Украиной после атаки диверсантов ВСУ пока нет, заявил пресс-секретарь Путина в пятницу, 3 марта.

Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось-1

Решений не принималось. Это прерогатива президента России, приводит слова Пескова ТАСС. Как ранее сообщалось, атака на села Брянской области со стороны украинской ДРГ произошла в четверг. В результате проникновения диверсантов из Украины на территорию Российской Федерации были убиты два человека, ранен ребенок. Путин назвал произошедшее терактом. 

Машина Росгвардии подорвалась на мине во время зачистки села в Брянской области

# ЧП # Дмитрий Песков # Новости России

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