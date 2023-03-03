Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось

Решений о введении военного положения на границе с Украиной после атаки диверсантов ВСУ пока нет, заявил пресс-секретарь Путина в пятницу, 3 марта.

Решений не принималось. Это прерогатива президента России, приводит слова Пескова ТАСС. Как ранее сообщалось, атака на села Брянской области со стороны украинской ДРГ произошла в четверг. В результате проникновения диверсантов из Украины на территорию Российской Федерации были убиты два человека, ранен ребенок. Путин назвал произошедшее терактом.