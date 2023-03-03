Машина Росгвардии подорвалась на мине во время зачистки села в Брянской области

В результате чрезвычайного происшествия четыре человека были ранены, пишет ТАСС.

ЧП произошло в четверг, 2 марта, во время спецоперации по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области. Транспорт Росгвардии подорвался на мине у села Сушаны, четыре сотрудника подразделения были ранены осколками, но остались живы. Сообщается, что их жизни вне опасности.

Песков: решений о военном положении из-за атаки на Брянскую область не принималось

Как сообщалось ранее, жертвами атаки диверсантов ВСУ в Брянской области стали два человека, пострадал ребенок. Операция по ликвидации украинских боевиков была завершена в четверг. По информации ФСБ России, их «выдавили» на территорию Украины и нанесли артиллерийский удар.