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Торнадо пришёл в Техас – порывы ветра до 112 км/ч

03 марта 2023 11:20
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Новости США. Около 300 тысяч жителей остались без электричества в Техасе из-за торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пришло в штат из Калифорнии, где раньше вызвало рекордные снегопады.  

Торнадо пришёл в Техас – порывы ветра до 112 км/ч-1

Теперь от непогоды страдает Техас. На данный момент там отменено около 500 рейсов. Десятки школ на севере штата временно закрыты. Порывы ветра в регионе могут достигать 112 километров в час, сообщают метеорологи. Не исключено, что стихия может обрушиться и на Оклахому с Арканзасом.  

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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