Торнадо пришёл в Техас – порывы ветра до 112 км/ч

Новости США. Около 300 тысяч жителей остались без электричества в Техасе из-за торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пришло в штат из Калифорнии, где раньше вызвало рекордные снегопады.

Теперь от непогоды страдает Техас. На данный момент там отменено около 500 рейсов. Десятки школ на севере штата временно закрыты. Порывы ветра в регионе могут достигать 112 километров в час, сообщают метеорологи. Не исключено, что стихия может обрушиться и на Оклахому с Арканзасом.