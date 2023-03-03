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В мае число обученных Евросоюзом военных из Украины возрастёт до 15 тысяч

03 марта 2023 11:24
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Евросоюз обучил 10 тысяч военных из Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них ранее не участвовали в боевых действиях. Об этом сообщил французский вице-адмирал Эрве Блежан, который руководит обучением украинских солдат.  

В мае число обученных Евросоюзом военных из Украины возрастёт до 15 тысяч-1

Блежан отметил, что тренировки продолжаются. Занятия одного потока длятся несколько недель. За это время из новичков формируют подразделения, которые уже готовы отправиться на фронт. Ожидается, что в мае число обученных военных из Украины возрастет до 15 тысяч. Напомним, тренировочная миссия Евросоюза для солдат ВСУ рассчитана на два года.  

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# Международная политика # Фотофакт

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