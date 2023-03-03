В мае число обученных Евросоюзом военных из Украины возрастёт до 15 тысяч

Евросоюз обучил 10 тысяч военных из Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них ранее не участвовали в боевых действиях. Об этом сообщил французский вице-адмирал Эрве Блежан, который руководит обучением украинских солдат.

Блежан отметил, что тренировки продолжаются. Занятия одного потока длятся несколько недель. За это время из новичков формируют подразделения, которые уже готовы отправиться на фронт. Ожидается, что в мае число обученных военных из Украины возрастет до 15 тысяч. Напомним, тренировочная миссия Евросоюза для солдат ВСУ рассчитана на два года.