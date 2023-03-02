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Путин назвал ЧП в Брянской области терактом

02 марта 2023 12:35
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​Чрезвычайное происшествие, которое случилось в граничащем с украинской территорией регионе, российский лидер назвал терактом, пишет РИА Новости. 

Нападавшие открыли огонь по машине с детьми. Это теракт, сказал Путин. 

Громкий инцидент произошел в четверг, 2 марта: на территорию Брянской области Российской Федерации проникли диверсанты ВСУ. Нападению подверглись два села Климовского района. В результате обстрела гражданской машины один человек убит, ранения получил ребенок. Сообщается, что одна из деревень была атакована беспилотным летательным аппаратом – загорелся жилой дом. 

ФСБ России официально заявила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших госграницу диверсантов ВСУ. 

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# ЧП # Владимир Путин # Новости России

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