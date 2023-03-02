Путин назвал ЧП в Брянской области терактом

​Чрезвычайное происшествие, которое случилось в граничащем с украинской территорией регионе, российский лидер назвал терактом, пишет РИА Новости.

Нападавшие открыли огонь по машине с детьми. Это теракт, сказал Путин.

Громкий инцидент произошел в четверг, 2 марта: на территорию Брянской области Российской Федерации проникли диверсанты ВСУ. Нападению подверглись два села Климовского района. В результате обстрела гражданской машины один человек убит, ранения получил ребенок. Сообщается, что одна из деревень была атакована беспилотным летательным аппаратом – загорелся жилой дом.

ФСБ России официально заявила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших госграницу диверсантов ВСУ.