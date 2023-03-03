Небоскрёб в Гонконге потушили – по факту ЧП возбуждено уголовное дело

Новости Китая. Возгорание на строящемся небоскребе в Гонконге ликвидировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тушением занимались 250 пожарных. Причины ЧП пока не установлены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Горящие угли со строительных конструкций падали прямо на улицу. В результате чего несколько человек пострадали, около 200 жителей района были эвакуированы.