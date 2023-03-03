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Небоскрёб в Гонконге потушили – по факту ЧП возбуждено уголовное дело

03 марта 2023 11:19
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Новости Китая. Возгорание на строящемся небоскребе в Гонконге ликвидировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тушением занимались 250 пожарных. Причины ЧП пока не установлены.  

Небоскрёб в Гонконге потушили – по факту ЧП возбуждено уголовное дело-1

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Горящие угли со строительных конструкций падали прямо на улицу. В результате чего несколько человек пострадали, около 200 жителей района были эвакуированы.  

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# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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