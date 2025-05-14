По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, Москва готова к серьезному и ответственному ведению переговоров касательно Украины, пишет РИА Новости.

При этом нынешние политики в Киеве отличаются недоговороспособностю, отметил дипломат.

На первом плане, как пояснил замминистра, продолжает оставаться вопрос обеспечения надежного и устойчивого урегулирования ситуации. Необходимо искать решение вопросов, связанных с «денацификацией киевского режима», обеспечением признания сложившихся реалий, в том числе вхождение новых территорий в состав России, добавил Рябков.