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В МИД РФ рассказали, что планируется обсуждать на переговорах в Стамбуле

14 мая 2025 08:45
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В МИД РФ рассказали, что планируется обсуждать на переговорах в Стамбуле-0

По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, Москва готова к серьезному и ответственному ведению переговоров касательно Украины, пишет РИА Новости.

При этом нынешние политики в Киеве отличаются недоговороспособностю, отметил дипломат.

На первом плане, как пояснил замминистра, продолжает оставаться вопрос обеспечения надежного и устойчивого урегулирования ситуации. Необходимо искать решение вопросов, связанных с «денацификацией киевского режима», обеспечением признания сложившихся реалий, в том числе вхождение новых территорий в состав России, добавил Рябков.

# Международная политика # Сергей Рябков

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