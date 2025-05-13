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Зеленский подтвердил, что 15 мая он будет в Стамбуле

13 мая 2025 14:16
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Зеленский подтвердил, что 15 мая он будет в Стамбуле-0

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая текущего года он будет находиться в Стамбуле. В Турции у него состоится встреча с президентом этой страны Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС. 

Зеленский также заявил во вторник, 13 мая, что действие указа о запрете на переговоры с Российской Федерацией на него лично не распространяется.

Украинский лидер отметил, что решением Совета нацбезопасности и обороны он сделал так, что только он вправе выполнять эту миссию и никто другой не может вести переговоры относительно суверенитета Украины. «Никто кроме меня с лидером России и других стран. А себе я ничего не запрещал», – сказал Владимир Зеленский.

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