Суд ЕС признал главу Урсулу фон дер Ляйен виновной в махинациях при закупках вакцин от COVID-19

В ЕС вновь разгорелся скандал, где главное действующее лицо – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейский суд признал ее виновной в махинациях при закупках вакцин от COVID-19, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выяснилось, что высокопоставленная чиновница скрывала всю информацию о переговорах с главой крупной фармкомпании о заключаемых контрактах на десятки миллиардов евро.

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что Урсула фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности, которые обязывают Еврокомиссию предоставлять наиболее широкий доступ общественности к важной информации. Отметим, в декабре 2024 года более тысячи жителей стран ЕС подали иск против главы ЕК по делу о возможных коррупционных нарушениях с вакцинами в период пандемии. Правда, безрезультатно. Нынешний скандал может ослабить позиции главы высшего органа исполнительной власти ЕС.

С начала своего второго срока на должности главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже не раз подвергалась критике – то за авторитарный стиль руководства, то за отступление от обязательств по защите окружающей среды.