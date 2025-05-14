В Риге проходят учения «Молния-2025»

Столица Латвии превратилась в военный полигон. Периодически оттуда доносятся звуки выстрелов и взрывов. В Риге и окрестностях города проходят учения «Молния-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Министерстве обороны республики, они организованы с целью повысить боеготовность подразделений и приобрести навыки ведения боевых действий в городских условиях. В маневрах задействовано около тысячи военнослужащих как из подразделений регулярной армии, так и службы территориальной обороны. Учебные бои будут вестись до 23 мая.