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В Риге проходят учения «Молния-2025»

14 мая 2025 10:41
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Столица Латвии превратилась в военный полигон. Периодически оттуда доносятся звуки выстрелов и взрывов. В Риге и окрестностях города проходят учения «Молния-2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге проходят учения «Молния-2025»-2

Как сообщили в Министерстве обороны республики, они организованы с целью повысить боеготовность подразделений и приобрести навыки ведения боевых действий в городских условиях. В маневрах задействовано около тысячи военнослужащих как из подразделений регулярной армии, так и службы территориальной обороны. Учебные бои будут вестись до 23 мая.

# Военные учения # Новости Латвии

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