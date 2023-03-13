Песков назвал идею президента Зеленского переименовать Россию нелепым курьёзом

Российская Федерация продолжит оставаться великой страной и останется Россией, сказал пресс-секретарь Путина Песков, комментируя желание президента Украины Зеленского переименовать РФ.

К решению Киева переименовать Россию в Московию нужно относиться как к нелепому курьезу, таких шуток уже было много, сказал Песков, приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины поручил премьеру страны Шмыгалю рассмотреть вопрос о переименовании России. Петиция с предложением называть РФ Московией появилась на сайте Зеленского в ноябре 2022 года. По поводу этой идеи высказалась представитель МИД Российской Федерации Захарова. Очередная попытка сделать из Украины «анти-Россию», сказала она. Зампредседателя Совета безопасности РФ предложил в таком случае переименовать Украину в «Бандера-рейх».