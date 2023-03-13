Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе

Председатель Китайской Народной Республики намерен на будущей неделе приехать в Москву, где планирует встретиться с президентом РФ Путиным.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Reuters. Когда конкретно состоится встреча, не сообщается. Российский лидер пригласил Си Цзиньпина в Москву в конце 2022 года. Тогда Путин отметил, что встреча станет свидетельством миру крепких связей между Россией и КНР. Она станет важным событием в отношениях между государствами.

10 марта Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР, впервые в истории став лидером Китая, который занял этот высокий пост третий раз подряд.