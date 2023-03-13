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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе

13 марта 2023 10:00
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Председатель Китайской Народной Республики намерен на будущей неделе приехать в Москву, где планирует встретиться с президентом РФ Путиным. 

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе-1

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Reuters. Когда конкретно состоится встреча, не сообщается. Российский лидер пригласил Си Цзиньпина в Москву в конце 2022 года. Тогда Путин отметил, что встреча станет свидетельством миру крепких связей между Россией и КНР. Она станет важным событием в отношениях между государствами. 

10 марта Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР, впервые в истории став лидером Китая, который занял этот высокий пост третий раз подряд. 

Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с Зеленским после встречи с Путиным

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин

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