На Перу обрушился мощный циклон. Погибли 6 человек

Новости Перу. Шесть человек погибли в результате мощного циклона «Яку», который обрушился на Перу. Он принес ураганный ветер и сильные дожди, из-за которых начались масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены сотни домов, под водой оказались десятки дорог, эвакуированы тысячи людей. В трех регионах власти объявили режим чрезвычайного положения. Во многих населенных пунктах нет связи и электричества. Местным жителям не хватает продуктов и воды. Правительство страны организовало доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от стихии районы.