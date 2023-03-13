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На Перу обрушился мощный циклон. Погибли 6 человек

13 марта 2023 09:45
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Новости Перу. Шесть человек погибли в результате мощного циклона «Яку», который обрушился на Перу. Он принес ураганный ветер и сильные дожди, из-за которых начались масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Перу обрушился мощный циклон. Погибли 6 человек-1

Разрушены сотни домов, под водой оказались десятки дорог, эвакуированы тысячи людей. В трех регионах власти объявили режим чрезвычайного положения. Во многих населенных пунктах нет связи и электричества. Местным жителям не хватает продуктов и воды. Правительство страны организовало доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от стихии районы.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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