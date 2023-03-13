Великобритания в ближайшие годы увеличит военный бюджет на 6 млрд долларов

Новости Великобритании. Великобритания в ближайшие два года увеличит военные расходы до шести миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованном заявлении премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть из этих средств будет направлена на развитие ядерных сил, вторая часть пойдет на восполнение запасов, переданных Украине боеприпасов и вооружений. Кроме этого, планируется выделить средства на строительство новых подводных лодок. Это самые большие военные расходы Британии со времен холодной войны. И на этом она не собирается останавливаться. Правительство планирует в ближайшее время увеличить оборонный бюджет до 2,5 % ВВП, сейчас это чуть более 2 %. И, как обещает кабмин, он будет увеличиваться и дальше.

А вот расходы на здравоохранение стремительно уменьшаются. Чтобы хоть как-то достучаться до правительства, медперсонал устроил трехдневную забастовку. Уже отменены десятки тысяч приемов и операций. Протестующие требуют повысить заработную плату на 26 %.