Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию

Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев заявил, что Москве есть что ответить на поручение Зеленского изучить вопрос о переименовании России. И это не Хохляндия, цитирует его ТАСС. Наш ответ не Хохляндия, а «Бандера-рейх», предложил называть в таком случае Украину Медведев.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский дал распоряжение премьеру Украины изучить вопрос о переименовании России в Московию. Такая инициатива содержится в петиции, где в дополнение инициируется замена слова «русский» на «московский».