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Медведев предложил переименовать Украину в «Бандера-рейх» в ответ на Московию

11 марта 2023 12:38
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Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев заявил, что Москве есть что ответить на поручение Зеленского изучить вопрос о переименовании России. И это не Хохляндия, цитирует его ТАСС. Наш ответ не Хохляндия, а «Бандера-рейх», предложил называть в таком случае Украину Медведев. 

Ранее сообщалось, что президент Зеленский дал распоряжение премьеру Украины изучить вопрос о переименовании России в Московию. Такая инициатива содержится в петиции, где в дополнение инициируется замена слова «русский» на «московский».

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Дмитрий Медведев # Денис Шмыгаль

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