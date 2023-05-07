Польша активно пытается спровоцировать вооруженное столкновение с Россией, которое приведет к пагубным последствиям, пишет РИА Новости со ссылкой на обозревателя Рональда Баразона издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Он уверен, что изъятие здания школы при посольстве РФ преследует исключительно цель вызвать раздражение Москвы.

Баразон предостерегает, что мечта о сильном натовском дяде, истребляющем «злых русских», не воплотится в жизнь и что новая мировая война обернется гибелью миллионов людей и уничтожением городов. Он же призывает европейских и американских лидеров прекратить раздувать войну, осознав опасность, исходящую от Польши.

Баразон указывает на то, что руководители западных стран ошибочно полагают, что они управляют конфликтом в Украине, и предупреждает о возможной эскалации, приводя в пример Кубинский кризис, когда мир был на грани ядерной войны. Он также вспоминает инцидент, когда украинский снаряд упал на польской территории, который был принят за российский.