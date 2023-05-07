Прямой эфир

Хомский: Украина будет аналогом Австрии времён холодной войны или современной Мексики

07 мая 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что в перспективе Украина может превратиться в подобие Австрии периода холодной войны или современной Мексики, пишет РИА Новости.  

Он отметил, что Украина не будет членом НАТО, поскольку это является красной чертой для российского руководства на протяжении многих лет. Хомский также указал, что Украина находится в зависимости от принятых США действий и решений, и отметил, что США и Великобритания отказались от мирных переговоров ради продвижения своих национальных интересов.  

Он сравнивает поведение России в Украине с действиями США в Ираке, подчеркивая, что последние разрушают все аспекты общества, когда начинают войну. Хомский подчеркнул, что Россия ведет себя в Украине более гуманно.  

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Актёр сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов умер в возрасте 64 лет
07 мая 2023 12:07

Актёр сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов умер в возрасте 64 лет

В США рассказали, как можно решить конфликт в Украине
07 мая 2023 11:38

В США рассказали, как можно решить конфликт в Украине

ФСБ и МВД России предотвратили теракт украинских спецслужб на аэродроме в Ивановской области
07 мая 2023 11:19

ФСБ и МВД России предотвратили теракт украинских спецслужб на аэродроме в Ивановской области