Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский заявил, что в перспективе Украина может превратиться в подобие Австрии периода холодной войны или современной Мексики, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина не будет членом НАТО, поскольку это является красной чертой для российского руководства на протяжении многих лет. Хомский также указал, что Украина находится в зависимости от принятых США действий и решений, и отметил, что США и Великобритания отказались от мирных переговоров ради продвижения своих национальных интересов.

Он сравнивает поведение России в Украине с действиями США в Ираке, подчеркивая, что последние разрушают все аспекты общества, когда начинают войну. Хомский подчеркнул, что Россия ведет себя в Украине более гуманно.