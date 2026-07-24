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Новости по тегу #Авария поездов

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие
24 июля 2026 05:59

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Чехии – есть пострадавшие

В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой
28 апреля 2026 06:30

В пригороде Джакарты произошло столкновение пассажирского поезда с электричкой

В Испании растёт число жертв при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов
19 января 2026 06:15

В Испании растёт число жертв при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов

В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие
10 ноября 2025 07:48

В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие

В Словакии столкнулись два пассажирских поезда – около 20 человек пострадали
13 октября 2025 11:12

В Словакии столкнулись два пассажирских поезда – около 20 человек пострадали

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли
09 сентября 2025 07:24

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли

14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском: кадры с места событий
27 июня 2016 06:25

14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском: кадры с места событий

Причины крушения грузового поезда в Колядищах устанавливаются
26 июня 2016 14:32

Причины крушения грузового поезда в Колядищах устанавливаются

ЧП на железной дороге: 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском
26 июня 2016 11:10

ЧП на железной дороге: 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Минском

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Швейцарии: машинист погиб, 35 пассажиров госпитализированы
30 июля 2013 08:41

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Швейцарии: машинист погиб, 35 пассажиров госпитализированы

В Испании прошли первые похороны жертв железнодорожной катастрофы
28 июля 2013 14:50

В Испании прошли первые похороны жертв железнодорожной катастрофы

В Испании сошёл с рельсов пассажирский поезд - погибли 78 человек
25 июля 2013 08:51

В Испании сошёл с рельсов пассажирский поезд - погибли 78 человек