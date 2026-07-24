Новости по тегу #Авария поездов

Один из вагонов сошел с рельсов, движение поездов на участке остановлено.
Жертвами трагедии стали по меньшей мере три человека – удар пришелся в хвостовую часть состава.
По последним данным, погиб 21 человек, около 100 получили ранения, из них 25 – с тяжелыми травмами.
Вероятной причиной аварии мог стать проезд одного из составов на красных свет. Столкновение было лобовым, в результате удара с рельсов частично сошел вагон одного из поездов.
На месте происшествия работают подразделения спасателей. Туда направлены вертолет и машины скорой помощи.
Это одна из самых серьезных железнодорожных аварий последних лет с многочисленными жертвами.
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